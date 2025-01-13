Масштабные пожары в Калифорнии мог спровоцировать новогодний фейерверк – WP
Вспыхнувший 7 января масштабный лесной пожар в элитном районе Лос-Анджелеса мог быть следствием фейерверков, запущенных на Новый год. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на заявления местных жителей и спутниковые снимки.
Свидетели сообщают, что в ночь на 1 января они слышали взрывы пиротехники, после чего увидели воспламенение сухой растительности. Несмотря на быструю реакцию пожарных, потушивших пламя за несколько часов, остаточное тление могло остаться незамеченным, отмечает WP.
Анализ фото, видео, спутниковых данных и записей радиопереговоров также указывает, что пожар в Пасифик-Палисейдс возник в том самом месте, где шесть дней назад спасатели уже тушили огонь.
Местные жители неоднократно жаловались на нелегальное использование фейерверков, особенно в горных районах, где сухая растительность создает благоприятные условия для возгорания. В то же время пожарная служба заявила, что после завершения тушения новогоднего пожара патрулирование района не проводилось, поскольку это не входит в стандартную практику.
Окончательная причина трагедии остается предметом расследования, ведущегося федеральными и местными следственными органами. Впрочем, версия о фейерверках как источнике возгорания имеет значительную поддержку как среди экспертов, так и среди пострадавших жителей, отмечают журналисты.
- На днях в западной части Лос-Анджелеса, Калифорнии, вспыхнули лесные пожары. Ситуация в престижном районе Пасифик-Палисейдс привела к эвакуации местных жителей, в частности голливудских звезд.
- По состоянию на 12 января известно о 13 погибших и более 10 000 уничтоженных постройках.
- В тот же вечер президент Владимир Зеленский предложил отправить 150 украинских спасателей в Калифорнию для борьбы с пожарами.