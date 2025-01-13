Масштабные пожары в Калифорнии мог спровоцировать новогодний фейерверк – WP

Спутниковые снимки свидетельствуют, что пожар в Пасифик-Палисейдс возник в том же месте, где шесть дней назад спасатели уже гасили огонь

Фото: ЕРА / ALLISON DINNER

Вспыхнувший 7 января масштабный лесной пожар в элитном районе Лос-Анджелеса мог быть следствием фейерверков, запущенных на Новый год. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на заявления местных жителей и спутниковые снимки.

Свидетели сообщают, что в ночь на 1 января они слышали взрывы пиротехники, после чего увидели воспламенение сухой растительности. Несмотря на быструю реакцию пожарных, потушивших пламя за несколько часов, остаточное тление могло остаться незамеченным, отмечает WP.

Анализ фото, видео, спутниковых данных и записей радиопереговоров также указывает, что пожар в Пасифик-Палисейдс возник в том самом месте, где шесть дней назад спасатели уже тушили огонь.

Фото: WP

Местные жители неоднократно жаловались на нелегальное использование фейерверков, особенно в горных районах, где сухая растительность создает благоприятные условия для возгорания. В то же время пожарная служба заявила, что после завершения тушения новогоднего пожара патрулирование района не проводилось, поскольку это не входит в стандартную практику.

Спутниковый снимок: WP

Окончательная причина трагедии остается предметом расследования, ведущегося федеральными и местными следственными органами. Впрочем, версия о фейерверках как источнике возгорания имеет значительную поддержку как среди экспертов, так и среди пострадавших жителей, отмечают журналисты.