Масштабні пожежі у Каліфорнії міг спричинити феєрверк, запущений на Новий рік – WP

Супутникові знімки свідчать, що пожежа в Пасіфік-Палісейдс виникла в тому самому місці, де шість днів тому рятувальники вже приборкали вогонь

Фото: ЕРА / ALLISON DINNER

Масштабна лісова пожежа в елітному районі Лос-Анджелеса, що спалахнула 7 січня, могла бути наслідком феєрверків, запущених на Новий рік. Про це пише The Washington Post, посилаючись на заяви місцевих жителів та супутникові світлини.

Свідки повідомляють, що в ніч проти 1 січня вони чули вибухи піротехніки, після чого побачили займання сухої рослинності. Попри швидку реакцію пожежників, які загасили полум'я за кілька годин, залишкове тління могло залишитися непоміченим, зазначає WP.

Аналіз фото, відео, супутникових даних та записів радіопереговорів також вказує, що пожежа в Пасіфік-Палісейдс виникла в тому самому місці, де шість днів тому рятувальники вже приборкали вогонь.

Фото: WP

Місцеві мешканці неодноразово скаржилися на нелегальне використання феєрверків, особливо у гірських районах, де суха рослинність створює сприятливі умови для займання. Водночас пожежна служба заявила, що після завершення гасіння новорічної пожежі патрулювання району не проводилося, оскільки це не входить до стандартної практики.

Супутниковий знімок: WP

Остаточна причина трагедії залишається предметом розслідування, яке ведуть федеральні та місцеві слідчі органи. Втім, версія про феєрверки як джерело займання має значну підтримку як серед експертів, так і серед постраждалих мешканців, зазначають журналісти.