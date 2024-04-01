Росія атакувала Кривий Ріг: є постраждала від уламків, зайнялася лісосмуга

Незадовго до цього сили ППО збили ракету Х-59 у Криворізькому районі

Кривий Ріг (Фото - kryvyi-rih-future.com.ua)

Ввечері 1 квітня Росія атакувала Кривий Ріг, відомо про одну постраждалу від уламків. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Внаслідок ворожої атаки у Кривому Розі є постраждала. Уламки залізяччя поранили 42-річну жінку. Вона у лікарні", – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки РФ зайнялася лісосмуга, а у будинку неподалік вибуховою хвилею вибиті вікна.

О 20:46 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль у напрямку Кривого Рогу.

Близько 18:00 1 квітня сили ППО знищили російську авіаракету Х-59, запущену в бік Кривого Рогу.

Читайте також: "Такі цілі бувають нечасто". ЗСУ уразили один із найдорожчих російських ударних безпілотників