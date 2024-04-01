Россия атаковала Кривой Рог: есть пострадавшая от обломков, загорелась лесополоса

Незадолго до этого силы ПВО сбили ракету Х-59 в Криворожском районе

Кривой Рог (Фото - kryvyi-rih-future.com.ua)

Вечером 1 апреля Россия атаковала Кривой Рог, известно об одной пострадавшей от обломков. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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"В результате вражеской атаки в Кривом Роге есть пострадавшая. Обломки металла ранили 42-летнюю женщину. Она в больнице", – сказано в сообщении.

Также в результате атаки РФ загорелась лесополоса, а в доме неподалеку от взрывной волны выбиты окна.

В 20:46 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

Около 18:00 1 апреля силы ПВО уничтожили российскую авиаракету Х-59, запущенную в сторону Кривого Рога.

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