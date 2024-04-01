Россия атаковала Кривой Рог: есть пострадавшая от обломков, загорелась лесополоса
Вечером 1 апреля Россия атаковала Кривой Рог, известно об одной пострадавшей от обломков. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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"В результате вражеской атаки в Кривом Роге есть пострадавшая. Обломки металла ранили 42-летнюю женщину. Она в больнице", – сказано в сообщении.
Также в результате атаки РФ загорелась лесополоса, а в доме неподалеку от взрывной волны выбиты окна.
В 20:46 Воздушные силы предупреждали о скоростной цели в направлении Кривого Рога.
- Около 18:00 1 апреля силы ПВО уничтожили российскую авиаракету Х-59, запущенную в сторону Кривого Рога.
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