Росія вдарила КАБами і дронами по Дніпропетровщині: вбила тварин на фермі – фото
Увечері 19 листопада і в ніч проти 20-го Росія атакувала Дніпро й область, поціливши по цивільних об'єктах і вбивши тварин на фермі. Про це повідомили виконувач обов’язків очільника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко та Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Близько 21:00 19 листопада стало відомо, що у Дніпрі внаслідок ворожої атаки безпілотників виникла пожежа. Зайнялося приміщення, де зберігалися харчові продукти.
Уночі під атакою дронів були Павлоград і Богданівська громада: там поранені троє чоловіків, один із них, 38 річний – у тяжкому стані. Пошкоджено інфраструктуру, виникли пожежі.
Межівська й Васильківська громади опинилися під атакою дронів і керованих авіабомб – там виникла пожежа у фермерському господарстві, внаслідок чого загинули свійські тварини.
Також пошкоджено адмінбудівлю і лінію електропередач.
- У ніч проти 15 листопада російські війська завдали удару по Дніпру, внаслідок чого тоді втратив склад один з найбільших фармацевтичних дистриб'юторів України "Оптіма-Фарм, ЛТД".
- У ніч проти 18 листопада Дніпро атакували "шахеди" – горіла будівля Суспільного, було пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці.
