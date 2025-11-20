Росія вдарила КАБами і дронами по Дніпропетровщині: вбила тварин на фермі – фото

Під ударом були Межівська і Васильківська громади. Зайнялася ферма, загинули свійські тварини

Фото: ДСНС

Увечері 19 листопада і в ніч проти 20-го Росія атакувала Дніпро й область, поціливши по цивільних об'єктах і вбивши тварин на фермі. Про це повідомили виконувач обов’язків очільника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Близько 21:00 19 листопада стало відомо, що у Дніпрі внаслідок ворожої атаки безпілотників виникла пожежа. Зайнялося приміщення, де зберігалися харчові продукти.

Уночі під атакою дронів були Павлоград і Богданівська громада: там поранені троє чоловіків, один із них, 38 річний – у тяжкому стані. Пошкоджено інфраструктуру, виникли пожежі.

Межівська й Васильківська громади опинилися під атакою дронів і керованих авіабомб – там виникла пожежа у фермерському господарстві, внаслідок чого загинули свійські тварини.

Також пошкоджено адмінбудівлю і лінію електропередач.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA