Россия ударила КАБами и дронами по Днепропетровской области: убила животных на ферме – фото
Вечером 19 ноября и в ночь на 20-е Россия атаковала Днепр и область, попав по гражданским объектам и убив животных на ферме. Об этом сообщили исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Около 21:00 19 ноября стало известно, что в Днепре в результате вражеской атаки беспилотников возник пожар. Загорелось помещение, где хранились пищевые продукты.
Ночью под атакой дронов были Павлоград и Богдановская община: там ранены трое мужчин, один из них, 38-летний – в тяжелом состоянии. Повреждена инфраструктура, возникли пожары.
Межевская и Васильковская громады оказались под атакой дронов и управляемых авиабомб – там возник пожар в фермерском хозяйстве, в результате чего погибли домашние животные.
Также повреждены админздание и линия электропередач.
- В ночь на 15 ноября российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего тогда потерял склад один из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины "Оптима-Фарм, ЛТД".
- В ночь на 18 ноября Днепр атаковали "шахеды" – горело здание Суспильного, была повреждена инфраструктура Укрзалізниці.
Комментарии (0)