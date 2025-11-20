Россия ударила КАБами и дронами по Днепропетровской области: убила животных на ферме – фото

Под ударом были Межевская и Васильковская общины. Загорелась ферма, погибли домашние животные

Фото: ГСЧС

Вечером 19 ноября и в ночь на 20-е Россия атаковала Днепр и область, попав по гражданским объектам и убив животных на ферме. Об этом сообщили исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Около 21:00 19 ноября стало известно, что в Днепре в результате вражеской атаки беспилотников возник пожар. Загорелось помещение, где хранились пищевые продукты.

Ночью под атакой дронов были Павлоград и Богдановская община: там ранены трое мужчин, один из них, 38-летний – в тяжелом состоянии. Повреждена инфраструктура, возникли пожары.

Межевская и Васильковская громады оказались под атакой дронов и управляемых авиабомб – там возник пожар в фермерском хозяйстве, в результате чего погибли домашние животные.

Также повреждены админздание и линия электропередач.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA