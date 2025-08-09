Росія вдарила по Дніпру "Іскандерами", є постраждалі та руйнування – фото

Три особи перебувають в лікарні у стані середньої тяжкості, понівечені авто та будівля

Дніпро (Фото: ДСНС)

Вранці 9 серпня Росія атакувала Дніпро ракетами, є постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Через атаку є руйнування на території підприємства, понівечені авто та будівля, що не експлуатувалася. Також виникла пожежа.

Лисак не повідомив тип ракет, якими атакували місто. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Дніпро о 05:50.

ДОПОВНЕНО о 09:30. У Повітряних силах повідомили, що ворог вдарив по Дніпру двома ракетами "Іскандер-К", які запустив з тимчасово окупованої Запорізької області. Одна ракета була збита або подавлена, а про другу нічого не повідомили.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС