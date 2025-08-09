Росія вдарила по Дніпру "Іскандерами", є постраждалі та руйнування – фото

Росія вдарила по Дніпру "Іскандерами", є постраждалі та руйнування – фотодоповнено
Вранці 9 серпня Росія атакувала Дніпро ракетами, є постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Постраждали троє людей – 41-річна жінка і чоловіки 21 та 29 років. Їх доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Через атаку є руйнування на території підприємства, понівечені авто та будівля, що не експлуатувалася. Також виникла пожежа.
Лисак не повідомив тип ракет, якими атакували місто. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Дніпро о 05:50.
ДОПОВНЕНО о 09:30. У Повітряних силах повідомили, що ворог вдарив по Дніпру двома ракетами "Іскандер-К", які запустив з тимчасово окупованої Запорізької області. Одна ракета була збита або подавлена, а про другу нічого не повідомили.
- 7 серпня російські дрони вдарили по Дніпру та області, внаслідок чого були поранені та руйнування.
- Вночі 8 липня ворог також атакував Балаклію в Харківській області. Дрони влучили, зокрема, в житловий будинок – він згорів.
