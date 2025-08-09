Россия ударила по Днепру ракетами, есть пострадавшие и разрушения – фото
Утром 9 августа Россия атаковала Днепр ракетами, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.
Пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Из-за атаки есть разрушения на территории предприятия, изуродованы авто и здание, которое не эксплуатировалось. Также возник пожар.
Лысак не сообщил тип ракет, которыми атаковали город. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Днепр в 05:50.
- 7 августа российские дроны ударили по Днепру и области, в результате чего были раненые и разрушения.
- Ночью 8 июля враг также атаковал Балаклею в Харьковской области. Дроны попали, в частности, в жилой дом – он сгорел.
