Россия ударила по Днепру ракетами, есть пострадавшие и разрушения – фото

Три человека находятся в больнице в состоянии средней тяжести, изуродованы авто и здание

Днепр (Фото: ГСЧС)

Утром 9 августа Россия атаковала Днепр ракетами, есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

Пострадали три человека – 41-летняя женщина и мужчины 21 и 29 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Из-за атаки есть разрушения на территории предприятия, изуродованы авто и здание, которое не эксплуатировалось. Также возник пожар.

Лысак не сообщил тип ракет, которыми атаковали город. Воздушные силы предупреждали о скоростной цели на Днепр в 05:50.

Фото: ДСНС

