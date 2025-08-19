Росія вгатила з авіації по будинках Добропілля – фото

Унаслідок російської атаки одна людина загинула, ще одна – отримала поранення

Фото: ДСНС

Росія завдала авіаудару по місту Добропілля Донецької області, в напрямку якого намагаються прорватися окупаційні війська. Атаковано житлову забудову. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків. Загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники евакуювали зі зруйнованої багатоповерхівки одну людину. Із заблокованої квартири рятувальники дістали чоловіка, однак він помер у кареті "швидкої".