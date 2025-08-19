Росія вгатила з авіації по будинках Добропілля – фото
Росія завдала авіаудару по місту Добропілля Донецької області, в напрямку якого намагаються прорватися окупаційні війська. Атаковано житлову забудову. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків. Загинула одна людина, ще одна – отримала поранення.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники евакуювали зі зруйнованої багатоповерхівки одну людину. Із заблокованої квартири рятувальники дістали чоловіка, однак він помер у кареті "швидкої".
- У ніч проти 19 серпня, поки у Вашингтоні тривали переговори про шляхи закінчення війни, Росія атакувала Україну 270 безпілотниками та 10 ракетами. Зокрема був удар по енергетиці у Полтавській області.
