Россия ударила авиацией по домам Доброполья – фото
Россия нанесла авиаудар по городу Доброполье Донецкой области, в направлении которого пытаются прорваться оккупационные войска. Атакована жилая застройка. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Повреждены по меньшей мере шесть многоквартирных домов. Погиб один человек, еще один – получил ранения.
Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники эвакуировали из разрушенной многоэтажки одного человека. Из заблокированной квартиры спасатели достали мужчину, однако он умер в карете "скорой".
- В ночь на 19 августа, пока в Вашингтоне шли переговоры о способах окончания войны, Россия атаковала Украину 270 беспилотниками и 10 ракетами. В частности был удар по энергетике в Полтавской области.
