Россия ударила авиацией по домам Доброполья – фото

В результате российской атаки один человек погиб, еще один – получил ранения

Фото: ГСЧС

Россия нанесла авиаудар по городу Доброполье Донецкой области, в направлении которого пытаются прорваться оккупационные войска. Атакована жилая застройка. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Повреждены по меньшей мере шесть многоквартирных домов. Погиб один человек, еще один – получил ранения.

Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники эвакуировали из разрушенной многоэтажки одного человека. Из заблокированной квартиры спасатели достали мужчину, однако он умер в карете "скорой".