Росія запустила "шахеди": є влучання в Харківській області

Під ударом – Ізюмський та Чугуївський райони Харківської області, повідомив Синєгубов. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури

Ізюм (Ілюстративний скриншот)

Ввечері 4 грудня Росія вчергове запустила по України "шахеди", є влучання в Харківській області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Окупанти завдають ударів безпілотниками "шахед". Під ударом – Ізюмський та Чугуївський райони. Є влучання по об‘єктах цивільної інфраструктури", – написав голова ОВА о 21:44.

Він зазначив, що в результаті влучань виникли кілька пожеж, але обійшлось без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях.

Синєгубов закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, станом на момент публікації новини вона ще триває.

Також тривогу оголошено в інших східних і південних регіонах – Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській і Кіровоградській областях.

У ніч проти 4 грудня українська протиповітряна оборона знищила 18 дронів і ракету: зенітники та ракетники працювали щонайменше у дев'яти областях країни.

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