Россия запустила "шахеды": есть попадания в Харьковской области

Под ударом – Изюмский и Чугуевский районы Харьковской области, сообщил Синегубов. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры

Изюм (Иллюстративный скриншот)

Вечером 4 декабря Россия в очередной раз запустила по Украине "шахеды", есть попадания в Харьковскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Оккупанты наносят удары беспилотниками "шахед". Под ударом – Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры", – написал глава ОВА в 21:44.

Он отметил, что в результате попаданий возникло несколько пожаров, но обошлось без пострадавших. Экстренные службы работают на местах.

Синегубов призвал находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, по состоянию на момент публикации новости она продолжается.

Также тревога объявлена в других восточных и южных регионах – Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.

В ночь на 4 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 дронов и ракету: зенитчики и ракетчики работали по меньшей мере в девяти областях страны.

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