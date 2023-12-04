Россия запустила "шахеды": есть попадания в Харьковской области
Вечером 4 декабря Россия в очередной раз запустила по Украине "шахеды", есть попадания в Харьковскую область. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары беспилотниками "шахед". Под ударом – Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры", – написал глава ОВА в 21:44.
Он отметил, что в результате попаданий возникло несколько пожаров, но обошлось без пострадавших. Экстренные службы работают на местах.
Синегубов призвал находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги, по состоянию на момент публикации новости она продолжается.
Также тревога объявлена в других восточных и южных регионах – Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.
- В ночь на 4 декабря украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 дронов и ракету: зенитчики и ракетчики работали по меньшей мере в девяти областях страны.
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