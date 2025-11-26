Росія знову вдарила по фермі і вбила 1000 свиней: цього разу на Чернігівщині
Обстріл господарства на Чернігівщині (Фото: В'ячеслав Чаус / Facebook)

Російська армія атакувала фермерське господарство в Чернігівській області. Внаслідок обстрілу загинуло близько 1000 свиней, повідомляють голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус та Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.

Атаковане підприємство розташоване в Чернігівському районі. Там виникла пожежа.

Ударний дрон також атакував Городнянське лісництво. В результаті удару пошкоджені транспортні засоби, майстерня й адмінбудівля.

Обстріл господарства на Чернігівщині (Фото: Головне управління Нацполіції в Чернігівській області)

Кілька днів тому, 24 листопада, внаслідок російської атаки БпЛА на агропідприємство у селі Москалівка Чугуївського району Харківської області загинули 60 свиней.

Господарство на Харківщині (Фото: ДСНС / Facebook)
  • 3 жовтня у Харківській області росіяни атакували дронами сільгосппідприємство, де утримувалися свині. Внаслідок цього загинули 13 000 тварин.
