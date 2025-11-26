Росія знову вдарила по фермі і вбила 1000 свиней: цього разу на Чернігівщині
Російська армія атакувала фермерське господарство в Чернігівській області. Внаслідок обстрілу загинуло близько 1000 свиней, повідомляють голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус та Головне управління Нацполіції в Чернігівській області.
Атаковане підприємство розташоване в Чернігівському районі. Там виникла пожежа.
Ударний дрон також атакував Городнянське лісництво. В результаті удару пошкоджені транспортні засоби, майстерня й адмінбудівля.
Кілька днів тому, 24 листопада, внаслідок російської атаки БпЛА на агропідприємство у селі Москалівка Чугуївського району Харківської області загинули 60 свиней.
- 3 жовтня у Харківській області росіяни атакували дронами сільгосппідприємство, де утримувалися свині. Внаслідок цього загинули 13 000 тварин.
