Россия снова ударила по ферме и убила 1000 свиней: на этот раз в Черниговской области

В результате вражеской атаки на Черниговский район погибло 1000 животных

Обстрел хозяйства в Черниговской области (Фото: Вячеслав Чаус / Facebook)

Российская армия атаковала фермерское хозяйство в Черниговской области. В результате обстрела погибло около 1000 свиней, сообщают глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус и Главное управление Нацполиции в Черниговской области.

Атакованное предприятие расположено в Черниговском районе. Там возник пожар.

Ударный дрон также атаковал Городнянское лесничество. В результате удара повреждены транспортные средства, мастерская и админздание.

Обстрел хозяйства в Черниговской области (Фото: Главное управление Нацполиции в Черниговской области)

Несколько дней назад, 24 ноября, в результате российской атаки БпЛА на агропредприятие в селе Москалевка Чугуевского района Харьковской области погибли 60 свиней.

Хозяйство в Харьковской области (Фото: ГСЧС / Facebook)

