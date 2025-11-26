Россия снова ударила по ферме и убила 1000 свиней: на этот раз в Черниговской области
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
Российская армия атаковала фермерское хозяйство в Черниговской области. В результате обстрела погибло около 1000 свиней, сообщают глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус и Главное управление Нацполиции в Черниговской области.
Атакованное предприятие расположено в Черниговском районе. Там возник пожар.
Ударный дрон также атаковал Городнянское лесничество. В результате удара повреждены транспортные средства, мастерская и админздание.
Несколько дней назад, 24 ноября, в результате российской атаки БпЛА на агропредприятие в селе Москалевка Чугуевского района Харьковской области погибли 60 свиней.
- 3 октября в Харьковской области россияне атаковали дронами сельхозпредприятие, где содержались свиньи. В результате этого погибли 13 000 животных.
