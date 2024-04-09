Росіяни вперше за довгий час вдарили по Слов'янську вдень – троє поранених

Усі отримали необхідну медичну допомогу та відмовилися від ушпиталення

Слов'янськ (Ілюстративне фото: DiscoverUA)

Російські загарбники вперше за довгий час обстріляли вдень місто Слов'янськ Донецької області – постраждало троє осіб. Про це повідомили представники влади на місцях.

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У місті два прильоти у промзону, поранення ніг отримали двоє мешканців громади, що під час обстрілу знаходилися на вулиці, повідомив начальник міської адміністрації Вадим Лях.

"Збільшується кількість обстрілів у сусідніх громадах. Вперше за довгий час у Словʼянську обстріли лунають вдень, причому у час пік", – зазначив він.

Посадовець повідомив, що найближчими днями без нагальної потреби краще не виходити з дому.

Очільник Донецької обладміністрації Вадим Філашкін повідомив про тьох постраждалих у місті через обстріл околиць: поранення отримали особи 53, 64 і 66 років.

Усі з них отримали необхідну медичну допомогу та відмовилися від ушпиталення, зауважив він.

"Ситуація в області залишається складною, і кожен, хто досі не виїхав до більш безпечних регіонів, постійно наражає себе на смертельну небезпеку. Бережіть себе! Евакуюйтесь!" – підсумував посадовець.

6 квітня російські загарбники били з артилерії по Покровському району Донецької області – загинуло п'ятеро осіб, серед них 38-річна матір із 16-річною донькою.

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