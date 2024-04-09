Россияне впервые за долгое время ударили по Славянску днем – трое раненых

Все получили необходимую медицинскую помощь и отказались от госпитализации

Славянск (Иллюстративное фото: DiscoverUA)

Российские захватчики впервые за долгое время обстреляли днем город Славянск Донецкой области – пострадали три человека. Об этом сообщили представители власти на местах.

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В городе два прилета в промзону, ранения ног получили двое жителей общины, которые во время обстрела находились на улице, сообщил начальник городской администрации Вадим Лях.

"Увеличивается количество обстрелов в соседних общинах. Впервые за долгое время в Славянске обстрелы раздаются днем, причем в час пик", – отметил он.

Чиновник сообщил, что в ближайшие дни без необходимости лучше не выходить из дома.

Глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин сообщил о тех пострадавших в городе из-за обстрела окраин: ранения получили лица 53, 64 и 66 лет.

Все из них получили необходимую медицинскую помощь и отказались от госпитализации, отметил он.

"Ситуация в области остается сложной, и каждый, кто до сих пор не выехал в более безопасные регионы, постоянно подвергает себя смертельной опасности. Берегите себя! Эвакуируйтесь!" – подытожил чиновник.

6 апреля российские захватчики били из артиллерии по Покровскому району Донецкой области – погибли пять человек, среди них 38-летняя мать с 16-летней дочерью.

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