У Кривому Розі Росія зруйнувала центр "Я – ветеран" – фото

Удари окупантів зруйнували криворізький адмінсервіс "Я – ветеран", також значно пошкоджено головний центр надання адмінпослуг "Віза"

Фото: Telegram / vilkul

У ніч проти 22 грудня Росія атакувала "шахедами" Кривий Ріг, внаслідок чого зруйновано центр надання адміністративних послуг. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Зруйновано центр надання адмінпослуг "Я – Ветеран". Також значно постраждав головний центр надання адміністративних послуг "Віза".

22 грудня ці центри не працюватимуть, однак адміністративні послуги надаються у філіях по всьому місту.

"Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково", – написав Вілкул.

ДОВІДКА Центр "Я – ветеран" Центр "Я – ветеран" запрацював у Кривому Розі 1 червня 2023 року. Там ветерани війни, члени їхніх сімей та родини полеглих захисників отримують широкий спектр послуг – соціальних, адміністративних, житлових, земельних, медичних, освітніх, допомогу у започаткуванні власної справи тощо. Загалом надається 561 послуга в одному місці.

Виконувач обов'язків очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко також повідомив, що в Кривому Розі, крім адмінбудівель, понівечені два багатоквартирних будинки і легкові автівки.

Також уночі ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася, пожежу згасили.

БпЛА поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району – там пошкоджено три приватні оселі.