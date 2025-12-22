У Кривому Розі Росія зруйнувала центр "Я – ветеран" – фото
У ніч проти 22 грудня Росія атакувала "шахедами" Кривий Ріг, внаслідок чого зруйновано центр надання адміністративних послуг. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Зруйновано центр надання адмінпослуг "Я – Ветеран". Також значно постраждав головний центр надання адміністративних послуг "Віза".
22 грудня ці центри не працюватимуть, однак адміністративні послуги надаються у філіях по всьому місту.
"Сьогодні відновлюватимемо доступи до системи та будемо організовувати роботу в іншому приміщенні. На це потрібно кілька днів. Про відновлення роботи повідомлю додатково", – написав Вілкул.
Виконувач обов'язків очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко також повідомив, що в Кривому Розі, крім адмінбудівель, понівечені два багатоквартирних будинки і легкові автівки.
Також уночі ворог спрямував безпілотники на Павлоград. Зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася, пожежу згасили.
БпЛА поцілив і по Васильківській громаді Синельниківського району – там пошкоджено три приватні оселі.
- Вночі окупанти також знову атакували Одесу: поранення отримав один чоловік, частина одного з районів міста залишилась без світла.
