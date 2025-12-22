В Кривом Роге Россия разрушила центр "Я – ветеран" – фото
В ночь на 22 декабря Россия атаковала "шахедами" Кривой Рог, в результате чего разрушен центр предоставления административных услуг. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Разрушен центр предоставления админуслуг "Я – Ветеран". Также значительно пострадал главный центр предоставления административных услуг "Виза".
22 декабря эти центры не будут работать, однако административные услуги предоставляются в филиалах по всему городу.
"Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно", – написал Вилкул.
Исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко также сообщил, что в Кривом Роге, кроме админзданий, повреждены два многоквартирных дома и легковые авто.
Также ночью враг направил беспилотники на Павлоград. Загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось, пожар потушили.
БпЛА попал и по Васильковской общине Синельниковского района – там повреждены три частных дома.
- Ночью оккупанты также снова атаковали Одессу: ранения получил один человек, часть одного из районов города осталась без света.
