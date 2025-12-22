В Кривом Роге Россия разрушила центр "Я – ветеран" – фото

Удары оккупантов разрушили криворожский админсервис "Я – ветеран", также значительно поврежден главный центр предоставления админуслуг "Виза"

Фото: Telegram / vilkul

В ночь на 22 декабря Россия атаковала "шахедами" Кривой Рог, в результате чего разрушен центр предоставления административных услуг. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Разрушен центр предоставления админуслуг "Я – Ветеран". Также значительно пострадал главный центр предоставления административных услуг "Виза".

22 декабря эти центры не будут работать, однако административные услуги предоставляются в филиалах по всему городу.

"Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно", – написал Вилкул.

СПРАВКА Центр "Я – ветеран" Центр "Я – ветеран" заработал в Кривом Роге 1 июня 2023 года. Там ветераны войны, члены их семей и семьи погибших защитников получают широкий спектр услуг – социальных, административных, жилищных, земельных, медицинских, образовательных, помощь в открытии собственного дела и тому подобное. В целом предоставляется 561 услуга в одном месте.

Фото: Telegram / vilkul

Исполняющий обязанности главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко также сообщил, что в Кривом Роге, кроме админзданий, повреждены два многоквартирных дома и легковые авто.

Также ночью враг направил беспилотники на Павлоград. Загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось, пожар потушили.

БпЛА попал и по Васильковской общине Синельниковского района – там повреждены три частных дома.