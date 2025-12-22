Россия дважды за ночь атаковала Одессу: есть раненый, часть одного из районов без света – фото
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В ночь на 22 декабря российские войска дважды атаковали Одессу. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, часть одного из районов города осталась без электроснабжения. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
В результате атаки пострадал 30-летний мужчина. Он доставлен в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.
Также повреждены окна в жилом доме. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.
Воздушные силы ВСУ неоднократно в течение ночи сообщали о беспилотниках, направляющихся в Одесскую область. В Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу.
- 18 декабря россияне ударили дроном по машине, которая ехала по мосту в Одесской области. От полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы.
- На следующий день под российский удар попала железнодорожная станция "Одесса-Восточная". Ранена работница железной дороги.
- Президент Владимир Зеленский анонсировал замену главы Воздушного командования "Юг" из-за атак на Одесскую область.
