Россия дважды за ночь атаковала Одессу: есть раненый, часть одного из районов без света – фото

Россияне в очередной раз обстреляли Одессу, под ударом оказался объект критической инфраструктуры

РФ дважды атаковала Одессу (Фото: Лысак / Facebook)

В ночь на 22 декабря российские войска дважды атаковали Одессу. В результате удара поврежден объект критической инфраструктуры, часть одного из районов города осталась без электроснабжения. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

В результате атаки пострадал 30-летний мужчина. Он доставлен в больницу с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

Читайте также Как получить компенсацию за поврежденную квартиру после ракетных атак: что важно знать

Также повреждены окна в жилом доме. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

Воздушные силы ВСУ неоднократно в течение ночи сообщали о беспилотниках, направляющихся в Одесскую область. В Одесском районе несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Атака на Одессу (Фото: Лысак / Facebook)

Атака на Одессу (Фото: Лысак / Facebook)

Атака на Одессу (Фото: Лысак / Facebook)