Росія двічі за ніч атакувала Одесу: є поранений, частина одного з районів без світла – фото

РФ двічі атакувала Одесу (Фото: Лисак / Facebook)

У ніч проти 22 грудня російські війська двічі атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, частина одного з районів міста залишилась без електропостачання. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. Він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості.

Також пошкоджені вікна в житловому будинку. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Повітряні сили ЗСУ неодноразово протягом ночі повідомляли про БпЛА курсом на Одещину. В Одеському районі декілька разів оголошували повітряну тривогу.

