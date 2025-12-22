Росія двічі за ніч атакувала Одесу: є поранений, частина одного з районів без світла – фото
РФ двічі атакувала Одесу (Фото: Лисак / Facebook)

У ніч проти 22 грудня російські війська двічі атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, частина одного з районів міста залишилась без електропостачання. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок атаки постраждав 30-річний чоловік. Він доставлений у лікарню з осколковими пораненнями у стані середньої важкості.

Також пошкоджені вікна в житловому будинку. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Повітряні сили ЗСУ неодноразово протягом ночі повідомляли про БпЛА курсом на Одещину. В Одеському районі декілька разів оголошували повітряну тривогу.

Атака на Одесу (Фото: Лисак / Facebook)
Атака на Одесу (Фото: Лисак / Facebook)
Атака на Одесу (Фото: Лисак / Facebook)
  • 18 грудня росіяни вдарили дроном по автівці, що їхала по мосту в Одеській області. Від отриманих травм загинула жінка, троє її дітей ушпиталено.
  • Наступного дня під російський удар потрапила залізнична станція "Одеса-Східна". Поранена працівниця залізниці.
  • Президент Володимир Зеленський анонсував заміну очільника Повітряного командування "Південь" через атаки на Одещину.
