У Львівській області чоловік вистрілив у мікроавтобус ТЦК і втік – його шукають
У селищі Рудно Львівської області сталася стрілянина, внаслідок якої був пошкоджений мікроавтобус військових районного територіального центру комплектування. Постраждалих немає, стрільця шукають, повідомила поліція.
Подія трапилася 14 січня, близько 10:00, на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні селища. Водій авто Volkswagen Passat кілька разів вистрілив в автомобіль Volkswagen Transporter та втік з місця.
Мікроавтобус належав військовослужбовцям РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, – він отримав технічні пошкодження.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Наразі встановлюють місце перебування стрільця для його затримання. Місцеві повідомляють, що у Львові ввели план перехоплення та посилили контроль на виїздах з міста.
- Протягом 2025 року в Черкаській області зафіксовано майже два десятки нападів на працівників ТЦК, зокрема зі зброєю.
- 2 січня 2026 року стало відомо, що у Вінницький області чоловік напав на працівника ТЦК. Його затримали.
- 13 січня прокуратура повідомила, що у Львові чоловік штрикнув ножем військового ТЦК і втік. Його оперативно затримали та оголосили підозру.
Коментарі (0)