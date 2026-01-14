У Львівській області чоловік вистрілив у мікроавтобус ТЦК і втік – його шукають

За даними поліції, водій кілька разів вистрілив у мікроавтобус ТЦК в момент, коли військові проводили заходи з оповіщення населення

Постраждале авто ТЦК (Фото: Нацполіція)

У селищі Рудно Львівської області сталася стрілянина, внаслідок якої був пошкоджений мікроавтобус військових районного територіального центру комплектування. Постраждалих немає, стрільця шукають, повідомила поліція.

Подія трапилася 14 січня, близько 10:00, на перехресті вулиць Лесі Українки – Небесної Сотні селища. Водій авто Volkswagen Passat кілька разів вистрілив в автомобіль Volkswagen Transporter та втік з місця.

Читайте також Амністія закінчується. Чому Рада хоче повернути жорсткі покарання за СЗЧ

Мікроавтобус належав військовослужбовцям РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, – він отримав технічні пошкодження.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганства. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі встановлюють місце перебування стрільця для його затримання. Місцеві повідомляють, що у Львові ввели план перехоплення та посилили контроль на виїздах з міста.