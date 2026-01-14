Во Львовской области мужчина выстрелил в микроавтобус ТЦК и скрылся – его ищут

По данным полиции, водитель несколько раз выстрелил в микроавтобус ТЦК в момент, когда военные проводили мероприятия по оповещению населения

Пострадавшее авто ТЦК (Фото: Нацполиция)

В поселке Рудно Львовской области произошла стрельба, в результате которой был поврежден микроавтобус военных районного территориального центра комплектования. Пострадавших нет, стрелка ищут, сообщила полиция.

Происшествие случилось 14 января, около 10:00, на перекрестке улиц Леси Украинки – Небесной Сотни поселка. Водитель авто Volkswagen Passat несколько раз выстрелил по автомобилю Volkswagen Transporter и скрылся с места.

Микроавтобус принадлежал военнослужащим РТЦК, которые осуществляли мероприятия по оповещению, – он получил технические повреждения.

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас устанавливают местонахождение стрелка для его задержания. Местные сообщают, что во Львове ввели план перехвата и усилили контроль на выездах из города.