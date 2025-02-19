У метро Києва тепер щодня оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання

Також згодом відповідне звукове повідомлення буде чути в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв

Станція метро Осокорки (Фото: kyivmetroalerts/Х)

Відсьогодні у метро Києва щоденно лунатиме сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Для вшанування пам'яті загиблих військових та цивільних оголошення про хвилину мовчання буде транслюватися на 19 станціях, де технічно це можливо.

Також згодом відповідне звукове повідомлення буде чути в салонах автобусів, тролейбусів і трамваїв.

У КМДА зазначили: для того, щоб оголосити хвилину мовчання, транспорт зупиняти не будуть. Оголошення транслюватиметься з 08:50 до 09:00, коли транспорт перебуватиме на зупинці.

В тих видах транспорту, де неможливо здійснити трансляцію, пасажири отримуватимуть інформацію через матеріали на інформаційних панелях.

Місто також звернеться до власників рекламних площ на станціях метро з проханням розмістити повідомлення про хвилину мовчання, додали в адміністрації.

Отримувати сповіщення можна буде й через мобільний застосунок "Київ Цифровий".

7 лютого 2025 року мер Харкова Терехов заявив, що у місті завершили налаштування нової системи оповіщення, що дозволяє в 10 разів швидше визначати місце обстрілу.