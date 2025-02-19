В метро Киева теперь будут ежедневно объявлять общенациональную минуту молчания

Также соответствующее звуковое сообщение будет слышно в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев

Станция метро Осокорки (Фото: kyivmetroalerts/Х)

С сегодняшнего дня в метро Киева ежедневно будет звучать уведомление об общенациональной минуте молчания. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Чтобы почтить память погибших военных и гражданских, объявление о минуте молчания будет транслироваться на 19 станциях, где технически это возможно.

Также соответствующее звуковое сообщение будет слышно в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

В КГГА отметили: для того чтобы объявить минуту молчания, транспорт останавливать не будут. Объявления будут транслироваться с 08:50 до 09:00, когда транспорт будет на остановке.

В тех видах транспорта, где невозможно провести трансляцию, пассажиры будут получать информацию через материалы на информационных панелях.

Город также обратится к владельцам рекламных площадей на станциях метро с просьбой разместить сообщение о минуте молчания, добавили в администрации.

Получать уведомления можно и через мобильное приложение "Киев Цифровой".

7 февраля 2025 года мэр Харькова Терехов заявил, что в городе завершили настройку новой системы оповещения, позволяющей в 10 раз быстрее определять место обстрела.