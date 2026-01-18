Укрзалізниця евакуювала 11 000 осіб за 2025 рік: названі найпопулярніші напрямки – фото
Олена Мазун
Редакторка новин LIGA.net
Протягом 2025 року Укрзалізниця евакуювала з прифронтових територій 11 000 людей. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.
Найбільше людей було евакуйовано у серпні – 950 осіб з Донеччини. Евакуаційні рейси здійснювали з прифронтових регіонів до безпечніших областей країни.
Найзатребуванішими напрямками евакуаційних поїздів були маршрути:
→ Запоріжжя – Львів;
→ Павлоград – Львів;
→ Херсон – Львів;
→ Шостка – Київ.
Пасажирів доставляли до західних регіонів України. Там представники місцевої влади, волонтери та гуманітарні організації допомагали людям розселитися в безпечних умовах.
- 2 січня через складну безпекову ситуацію ухвалене рішення про примусову евакуацію понад 3000 дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.
- 14 січня Координаційний штаб із питань евакуації ухвалив рішення про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області.
