Укрзалізниця евакуювала 11 000 осіб за 2025 рік: названі найпопулярніші напрямки – фото
Протягом 2025 року Укрзалізниця евакуювала з прифронтових територій 11 000 людей. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Найбільше людей було евакуйовано у серпні – 950 осіб з Донеччини. Евакуаційні рейси здійснювали з прифронтових регіонів до безпечніших областей країни.

Найзатребуванішими напрямками евакуаційних поїздів були маршрути:

→ Запоріжжя – Львів;

→ Павлоград – Львів;

→ Херсон – Львів;

→ Шостка – Київ.

Пасажирів доставляли до західних регіонів України. Там представники місцевої влади, волонтери та гуманітарні організації допомагали людям розселитися в безпечних умовах.

  • 2 січня через складну безпекову ситуацію ухвалене рішення про примусову евакуацію понад 3000 дітей разом із батьками із 44 прифронтових населених пунктів Запорізької та Дніпропетровської областей.
  • 14 січня Координаційний штаб із питань евакуації ухвалив рішення про обовʼязкову евакуацію дітей разом із батьками або законними представниками з п’яти населених пунктів Запорізької області.
