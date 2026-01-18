Укрзалізниця евакуювала 11 000 осіб за 2025 рік: названі найпопулярніші напрямки – фото

З прифронтових територій людей найчастіше вивозили до Львова та Києва

Евакуація (Фото: Укрзалізниця/Facebook)

Протягом 2025 року Укрзалізниця евакуювала з прифронтових територій 11 000 людей. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

Найбільше людей було евакуйовано у серпні – 950 осіб з Донеччини. Евакуаційні рейси здійснювали з прифронтових регіонів до безпечніших областей країни.

Найзатребуванішими напрямками евакуаційних поїздів були маршрути:

→ Запоріжжя – Львів;

→ Павлоград – Львів;

→ Херсон – Львів;

→ Шостка – Київ.

Пасажирів доставляли до західних регіонів України. Там представники місцевої влади, волонтери та гуманітарні організації допомагали людям розселитися в безпечних умовах.

