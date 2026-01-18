Укрзалізниця эвакуировала 11 000 человек за 2025 год: названы самые популярные направления – фото

С прифронтовых территорий людей чаще всего вывозили во Львов и Киев

В течение 2025 года Укрзалізниця эвакуировала из прифронтовых территорий 11 000 человек. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Больше всего людей эвакуировали в августе – 950 человек из Донецкой области. Эвакуационные рейсы осуществляли из прифронтовых регионов в более безопасные области страны.

Наиболее востребованными направлениями эвакуационных поездов были маршруты:

→ Запорожье – Львов;

→ Павлоград – Львов;

→ Херсон – Львов;

→ Шостка – Киев.

Пассажиров доставляли в западные регионы Украины. Там представители местной власти, волонтеры и гуманитарные организации помогали людям расселиться в безопасных условиях.

