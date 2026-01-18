Укрзалізниця эвакуировала 11 000 человек за 2025 год: названы самые популярные направления – фото
Эвакуация (Фото: Укрзалізниця/Facebook)

В течение 2025 года Укрзалізниця эвакуировала из прифронтовых территорий 11 000 человек. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Больше всего людей эвакуировали в августе – 950 человек из Донецкой области. Эвакуационные рейсы осуществляли из прифронтовых регионов в более безопасные области страны.

Наиболее востребованными направлениями эвакуационных поездов были маршруты:

→ Запорожье – Львов;

→ Павлоград – Львов;

→ Херсон – Львов;

→ Шостка – Киев.

Пассажиров доставляли в западные регионы Украины. Там представители местной власти, волонтеры и гуманитарные организации помогали людям расселиться в безопасных условиях.

Авакуация населения (Фото: Укрзалізниця/Facebook)
Авакуация населения (Фото: Укрзалізниця/Facebook)
Эвакуация (Фото: Укрзалізниця/Facebook)
Эвакуация (Фото: Укрзалізниця/Facebook)
Эвакуация населения (Фото: Укрзалізниця/Facebook)
Эвакуация населения (Фото: Укрзалізниця/Facebook)
  • 2 января из-за сложной ситуации с безопасностью принято решение о принудительной эвакуации более 3000 детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
  • 14 января Координационный штаб по вопросам эвакуации принял решение об обязательной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из пяти населенных пунктов Запорожской области.
