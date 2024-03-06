У Запоріжжі прогриміли вибухи, у Дніпропетровській області працює ППО

О 22:55 у ЗСУ повідомили про роботу ППО по російському розвідувальному безпілотнику

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Пізно ввечері 6 березня у Запоріжжі прогриміли вибухи, повідомив журналіст LIGA.net у місті. Також зараз у Дніпропетровській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Журналіст LIGA.net повідомив, що у місті лунали вибухи близько 22:38, після чого в області оголосили тривогу. Під час тривоги знову було чутно вибухи.

У Дніпропетровській області тривогу оголошено з 22:28. О 22:55 у ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому розвідувальному безпілотнику.

З 23:00 у Запорізькій області оголошено відбій тривоги.

ДОПОВНЕНО О 23:32. Повітряні сили оголосили про відбій небезпеки для Дніпропетровської області. Про результати роботи ППО поки не повідомляється.