У Запоріжжі прогриміли вибухи, у Дніпропетровській області працює ППО

У Запоріжжі прогриміли вибухи, у Дніпропетровській області працює ППОдоповнено
Пізно ввечері 6 березня у Запоріжжі прогриміли вибухи, повідомив журналіст LIGA.net у місті. Також зараз у Дніпропетровській області працюють сили протиповітряної оборони, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Журналіст LIGA.net повідомив, що у місті лунали вибухи близько 22:38, після чого в області оголосили тривогу. Під час тривоги знову було чутно вибухи.
У Дніпропетровській області тривогу оголошено з 22:28. О 22:55 у ЗСУ повідомили про роботу ППО по ворожому розвідувальному безпілотнику.
З 23:00 у Запорізькій області оголошено відбій тривоги.
ДОПОВНЕНО О 23:32. Повітряні сили оголосили про відбій небезпеки для Дніпропетровської області. Про результати роботи ППО поки не повідомляється.
- Сьогодні Росія вчергове атакувала Одесу. В цей час у місті перебували Зеленський і прем'єр Греції.
- Кіріакос повідомив, що Зеленський та штаб показували йому порт, а наприкінці зустрічі учасники почули звук сирен та вибухи, які були "дуже близько" – вони не встигли піти в захищене місце.
- Зеленський, коментуючи чергову атаку РФ, заявив, що "їм все одно, куди бити". За його даними, внаслідок удару є загиблі та поранені.
- Також сьогодні росіяни вчергове атакували Нікополь, внаслідок чого згорів Епіцентр.