В Запорожье прогремели взрывы, в Днепропетровской области работает ПВО

В 22:55 в ВСУ сообщили о работе ПВО по российскому разведывательному беспилотнику

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Поздно вечером 6 марта в Запорожье прогремели взрывы, сообщил журналист LIGA.net в городе. Также в настоящее время в Днепропетровской области работают силы противовоздушной обороны, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Журналист LIGA.net сообщил, что в городе раздавались взрывы около 22:38, после чего в области объявили тревогу. Во время тревоги снова были слышны взрывы.

В Днепропетровской области тревога объявлена с 22:28. В 22:55 в ВСУ сообщили о работе ПВО по вражескому разведывательному беспилотнику.

С 23:00 в Запорожской области объявлен отбой тревоги.

ДОПОЛНЕНО В 23:32. Воздушные силы объявили об отбое опасности для Днепропетровской области. О результатах работы ПВО пока не сообщается.