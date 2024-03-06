В Запорожье прогремели взрывы, в Днепропетровской области работает ПВО

В Запорожье прогремели взрывы, в Днепропетровской области работает ПВОдополнено
Поздно вечером 6 марта в Запорожье прогремели взрывы, сообщил журналист LIGA.net в городе. Также в настоящее время в Днепропетровской области работают силы противовоздушной обороны, сообщили Воздушные силы ВСУ.
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Журналист LIGA.net сообщил, что в городе раздавались взрывы около 22:38, после чего в области объявили тревогу. Во время тревоги снова были слышны взрывы.
В Днепропетровской области тревога объявлена с 22:28. В 22:55 в ВСУ сообщили о работе ПВО по вражескому разведывательному беспилотнику.
С 23:00 в Запорожской области объявлен отбой тревоги.
ДОПОЛНЕНО В 23:32. Воздушные силы объявили об отбое опасности для Днепропетровской области. О результатах работы ПВО пока не сообщается.
- Сегодня Россия в очередной раз атаковала Одессу. В это время в городе находились Зеленский и премьер Греции.
- Кириакос сообщил, что Зеленский и штаб показывали ему порт, а в конце встречи участники услышали звук сирен и "очень близко" взрывы – они не успели пойти в защищенное место.
- Зеленский, комментируя очередную атаку РФ, заявил, что "им все равно, куда бить". По его данным, в результате удара есть погибшие и раненые.
- Также сегодня россияне в очередной раз атаковали Никополь, в результате чего сгорел Эпицентр.