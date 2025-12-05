Для студентів-медиків та фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою

Медики на фронті (Ілюстративне фото: facebook.com/MedicalForcesUA)

Для студентів медичних і фармацевтичних спеціальностей підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання. Про посилення військової підготовки у вищій освіті повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, це дасть змогу формувати кадровий резерв із фахівців, які критично важливі для фронту і системи військової медицини. Також на засіданні уряду ухвалили рішення оновити перелік вишів, які будуть здійснювати таку підготовку, та уточнити професійний стандарт.

"Вимоги до знань, навичок і компетентностей майбутніх офіцерів запасу. Навчальні програми будуть деталізовані та посилені: чіткі вимоги до змісту, графіку та форм навчання, а також збільшення обсягу навчального часу на 20%", – зазначила Свириденко.

За словами прем'єрки, сьогодні 33 кафедри українських вишів готують офіцерів запасу. Завдяки ухваленим змінам вдасться забезпечити вищу якість підготовки та зміцнити оборонний потенціал держави.