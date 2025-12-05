Для студентов-медиков и фармацевтов подготовка офицеров запаса станет обязательной

Медики на фронте (Иллюстративное фото: facebook.com/MedicalForcesUA)

Для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения. Об усилении военной подготовки в высшем образовании сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины. Также на заседании правительства приняли решение обновить перечень вузов, которые будут осуществлять такую подготовку, и уточнить профессиональный стандарт.

"Требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров запаса. Учебные программы будут детализированы и усилены: четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20%", – отметила Свириденко.

По словам премьера, сегодня 33 кафедры украинских вузов готовят офицеров запаса. Благодаря принятым изменениям удастся обеспечить более высокое качество подготовки и укрепить оборонный потенциал государства.