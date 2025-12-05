Кабмин утвердил законопроект о новых контрактах со сроком службы и выплатами – детали
В пятницу, 5 декабря, правительство утвердило и направляет в Верховную Раду проект закона, который внедряет новые контракты для военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, новые контракты гарантируют четкие сроки службы и повышение выплат. Законопроект разработан Минобороны по поручению президента Владимира Зеленского.
Шмыгаль раскрыл детали новых контрактов:
→ контракт предлагается для солдат, сержантов и офицеров всех Сил безопасности и обороны – Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других;
→ срок контрактов – от одного до пяти лет. Отсрочка от мобилизации на 12 месяцев после завершения контракта при условии его заключения на 2-5 лет;
→ ежегодные финансовые бонусы и дополнительное ежемесячное вознаграждение за участие в боевых операциях;
→ новые контракты смогут заключить граждане, находящиеся в запасе и резервисты, мобилизованные военные. Воины, уже служащие по контракту, смогут перезаключить их на новых условиях.
Глава Минобороны ожидает оперативного принятия законопроекта народными депутатами. Он рассчитывает, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года.
- В конце октября программу "Контракт 18-24" расширили на все боевые подразделения Сил обороны.
- 3 ноября Зеленский заявлял, что Минобороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих. Тогда Шмыгаль уточнил, что главная новация – это четкие сроки службы.
