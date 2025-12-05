Кабмін затвердив законопроєкт про нові контракти з терміном служби й виплатами – деталі
У п’ятницю, 5 грудня, уряд затвердив і спрямовує до Верховної Ради проєкт закону, що впроваджує нові контракти для військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
За його словами, нові контракти гарантують чіткі терміни служби й підвищення виплат. Законопроєкт розроблений Міноборони за дорученням президента Володимира Зеленського.
Шмигаль розкрив деталі нових контрактів:
→ контракт пропонується для солдатів, сержантів і офіцерів всіх Сил безпеки та оборони – Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України й інших;
→ термін контрактів – від одного до п’яти років. Відстрочка від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту за умови його укладення на 2-5 років;
→ щорічні фінансові бонуси й додаткова щомісячна винагорода за участь у бойових операціях;
→ нові контракти зможуть укласти громадяни, які перебувають у запасі й резервісти, мобілізовані військові. Воїни, які вже служать за контрактом, матимуть змогу переукласти їх на нових умовах.
Глава Міноборони очікує на оперативне ухвалення законопроєкту народними депутатами. Він розраховує, що система нових контрактів запрацює в першому кварталі 2026 року.
- Наприкінці жовтня програму "Контракт 18-24" розширили на всі бойові підрозділи Сил оборони.
- 3 листопада Зеленський заявляв, що Міноборони розробляє нові контракти для військовослужбовців. Тоді Шмигаль уточнив, що головна новація – це чіткі терміни служби.
