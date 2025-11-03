Зеленський анонсував нові контракти ЗСУ

Президент повідомив про підготовку контрактів для служби на декілька років

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Міністерство оборони розробляє нові контракти для військовослужбовців, анонсував президент Володимир Зеленський під час брифінгу.

За його словами, нові контракти будуть розраховані на один, два, три й п'ять років служби.

Деталі щодо цього обіцяють повідомити пізніше.

"Є хороші сигнали щодо підвищення заробітної плати для військовослужбовців", – також розповів глава держави.

На уточнююче запитання LIGA.net щодо того, чи буде стосуватись це підвищення і тих громадян, які підпишуть контракт із ЗСУ зараз та тих, хто вже служать у Збройних Силах, президент відповів, що йдеться про зусилля, спрямовані на збереження людей у війську після оголошення перемир'я або завершення війни.

Стосовно збільшення зарплат чинним військовослужбовцям Зеленський зазначив, що бюджет на 2026 рік становить 2,8 трлн грн, і з нього військовим "хотіли б віддати по-максимуму".