Зеленский анонсировал новые контракты ВСУ на несколько лет – что известно
Министерство обороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на 1, 2, 3 и 5 лет. Такой анонс сделал президент Владимир Зеленский во время брифинга.
"Есть хорошие сигналы по повышению заработной платы для военнослужащих", – сказал глава государства.
На уточняющий вопрос LIGA.net относительно того, будет ли касаться это повышение и тех граждан, которые подпишут контракт с ВСУ сейчас и уже служат в Вооруженных Силах, президент ответил, что речь идет об усилиях, направленных на сохранение людей в армии после объявления перемирия или завершения войны.
Относительно увеличения зарплат действующим военнослужащим Зеленский отметил, что бюджет на 2026 год составляет 2,8 трлн грн и из него военным "хотели бы отдать по-максимуму".
Детали новых контрактов обещают анонсировать позже.
