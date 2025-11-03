Зеленский анонсировал новые контракты ВСУ на несколько лет – что известно

Президент заявил об усилиях для сохранения людей в армии после перемирия или завершения войны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Министерство обороны разрабатывает новые контракты для военнослужащих, которые будут рассчитаны на 1, 2, 3 и 5 лет. Такой анонс сделал президент Владимир Зеленский во время брифинга.

"Есть хорошие сигналы по повышению заработной платы для военнослужащих", – сказал глава государства.

На уточняющий вопрос LIGA.net относительно того, будет ли касаться это повышение и тех граждан, которые подпишут контракт с ВСУ сейчас и уже служат в Вооруженных Силах, президент ответил, что речь идет об усилиях, направленных на сохранение людей в армии после объявления перемирия или завершения войны.

Относительно увеличения зарплат действующим военнослужащим Зеленский отметил, что бюджет на 2026 год составляет 2,8 трлн грн и из него военным "хотели бы отдать по-максимуму".

Детали новых контрактов обещают анонсировать позже.

Новость дополняется...