Для українців в окупації запустили безоплатні онлайн-курси з української мови
Для мешканців тимчасово окупованих територій запустили безоплатні онлайн-курси української мови. Реалізують ідею проєкт "Ти в Україні" у партнерстві з рухом "Жовта Стрічка" та Dovidka.info.
Займатися можуть школярі, які хочуть підтягнути українську та впевнено скласти вступні іспити до вищих навчальних закладів. А також дорослі, які прагнуть покращити знання мови або вивчити мову "з нуля", щоб "вирватися з полону ворожої пропаганди".
Зазначається, що програма формується індивідуально під потреби кожного учня (навчання з нуля, розмовна практика чи поглиблений рівень вивчення мови).
"Репетитори навчать, підтримають та допоможуть перейти на українську вільно і без страху. Це анонімно, надійно і безпечно. Всі заняття проводяться через захищені канали зв'язку. Особисті дані учасників не зберігаються", – зазначають автори проєкту.
Також незабаром стануть доступні онлайн-курси з математики та історії України.
Подати заявку можна за посиланням на сайті "Ти в Україні".
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