Для українців в окупації запустили безоплатні онлайн-курси з української мови

Зазначається, що заняття проводяться анонімно, надійно та безпечно

Онлайн-навчання (Ілюстративне фото: freepik)

Для мешканців тимчасово окупованих територій запустили безоплатні онлайн-курси української мови. Реалізують ідею проєкт "Ти в Україні" у партнерстві з рухом "Жовта Стрічка" та Dovidka.info.

Займатися можуть школярі, які хочуть підтягнути українську та впевнено скласти вступні іспити до вищих навчальних закладів. А також дорослі, які прагнуть покращити знання мови або вивчити мову "з нуля", щоб "вирватися з полону ворожої пропаганди".

Зазначається, що програма формується індивідуально під потреби кожного учня (навчання з нуля, розмовна практика чи поглиблений рівень вивчення мови).

"Репетитори навчать, підтримають та допоможуть перейти на українську вільно і без страху. Це анонімно, надійно і безпечно. Всі заняття проводяться через захищені канали зв'язку. Особисті дані учасників не зберігаються", – зазначають автори проєкту.

Також незабаром стануть доступні онлайн-курси з математики та історії України.

Подати заявку можна за посиланням на сайті "Ти в Україні".