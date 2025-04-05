З окупації, Росії та Білорусі вдалося повернути 45 українців

Зокрема, була врятована родина, батька якої викрали загарбники й піддавали катуванню, внаслідок чого він загинув

Фото: Telegram Дмитра Лубінця

З тимчасово окупованих територій, Росії та Білорусі вдалося безпечно повернути ще 45 українців, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами чиновника, це відбулося завдяки злагодженій роботі його Офісу, державних органів, гуманітарних організацій та міжнародних партнерів.

"Для багатьох із них [тих, кого вдалося повернути] це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій", – пояснив Лубінець.

Серед евакуйованих є особи, які потребували особливих умов для безпечного переміщення. Йдеться про маломобільних та тяжкохворих громадян, які не мали фізичної можливості самостійно залишити окупацію, 10 людей потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання.

Для 23 осіб була організована евакуація із залученням спецтранспорту та медичного супроводу, зауважив омбудсмен.

Він додав, що переважна більшість з цих громадян – люди похилого віку (найстаршій особі 93 роки), а також вдалося повернути українців, які потребували правової підтримки та супроводу, оскільки ті втратили особисті документи та не мали можливості самостійно перетнути кордон.

Лубінець наголосив, що частина українців, які вже повернулися, зазнавала переслідувань з боку незаконних окупаційних адміністрацій: "Зокрема, [була врятована] родина, батька якої викрали окупанти й піддавали катуванню, внаслідок чого він загинув".

15 січня Україна провела обмін полоненими з Росією: додому вдалося повернути 25 цивільних та військових, що мають важкі поранення та захворювання.

19 березня Україна та Росія провели обмін полоненими за формулою 175 на 175. Ще 22 українські військові повернулися додому завдяки заходам поза обмінами.