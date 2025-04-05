Из оккупации, России и Беларуси удалось вернуть 45 украинцев

В частности, была спасена семья, отца которой похитили захватчики и подвергали пыткам, в результате чего он погиб

Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

С временно оккупированных территорий, России и Беларуси удалось безопасно вернуть еще 45 украинцев, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам чиновника, это произошло благодаря слаженной работе его Офиса, государственных органов, гуманитарных организаций и международных партнеров.

"Для многих из них [тех, кого удалось вернуть], это стало единственной возможностью избежать опасности, связанной с ограничением прав, недостаточным доступом к медицинской помощи, давлением и риском для жизни со стороны оккупационных администраций", – пояснил Лубинец.

Среди эвакуированных есть лица, нуждающиеся в особых условиях для безопасного перемещения. Речь идет о маломобильных и тяжелобольных гражданах, которые не имели физической возможности самостоятельно покинуть оккупацию, 10 человек нуждались в неотложном лечении, имели тяжелые хронические заболевания.

Для 23 человек была организована эвакуация с привлечением спецтранспорта и медицинского сопровождения, отметил омбудсмен.

Он добавил, что подавляющее большинство из этих граждан – пожилые люди (самой старшей 93 года), а также удалось вернуть украинцев, нуждавшихся в правовой поддержке и сопровождении, поскольку те потеряли личные документы и не имели возможности самостоятельно пересечь границу.

Лубинец подчеркнул, что часть уже вернувшихся украинцев подвергалась преследованиям со стороны незаконных оккупационных администраций: "В частности, [была спасена] семья, отца которой похитили оккупанты и подвергали пыткам, в результате чего он погиб".

15 января Украина провела обмен пленными с Россией: домой удалось вернуть 25 гражданских и военных, имеющих тяжелые ранения и заболевания.

19 марта Украина и Россия провели обмен пленными по формуле 175 на 175. Еще 22 украинских военных вернулись домой благодаря мероприятиям вне обменов.