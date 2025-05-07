Для украинцев в оккупации запустили бесплатные онлайн-курсы по украинскому языку

Отмечается, что занятия проводятся анонимно, надежно и безопасно

Онлайн-обучение (Иллюстративное фото: freepik)

Для жителей временно оккупированных территорий запустили бесплатные онлайн-курсы украинского языка. Реализуют идею проект "Ти в Україні" в партнерстве с движением "Жовта Стрічка" и Dovidka.info.

Заниматься могут школьники, которые хотят подтянуть украинский и уверенно сдать вступительные экзамены в высшие учебные заведения. А также взрослые, стремящиеся улучшить знание языка или выучить язык "с нуля", чтобы "вырваться из плена вражеской пропаганды".

Отмечается, что программа формируется индивидуально для каждого ученика (обучение с нуля, разговорная практика или углубленный уровень изучения языка).

"Репетиторы научат, поддержат и помогут перейти на украинский свободно и без страха. Это анонимно, надежно и безопасно. Все занятия проводятся через защищенные каналы связи. Личные данные участников не сохраняются", – отмечают авторы проекта.

Также в скором времени станут доступны онлайн-курсы по математике и истории Украины.

Подать заявку можно по ссылке на сайте "Ти в Україні".