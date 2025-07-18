Коментарі з цінністю: LIGA.net створює простір розумної взаємодії з читачами

LIGA.net виходить на новий рівень взаємодії із читачем. Підписники тепер можуть напряму звертатися до авторів матеріалів на сайті

Ілюстрація LIGA.net

На LIGA.net з'явилася нова можливість – коментувати матеріали безпосередньо на сайті. Читачі можуть ставити запитання, ділитися своїм баченням та реагувати на події в реальному часі – у форматі коментарів. Тут не сперечаються заради лайків – тут формують сенси разом з авторами й іншими читачами у форматі розумної дискусії.

Коментарі доступні лише користувачам з активною підпискою LIGA PRO. Такий формат дозволяє зберігати якість дискусій, уникати анонімних й маніпулятивних обговорень та створювати простір для відповідального діалогу.

"Це не просто технічне оновлення. Це новий рівень взаємодії, в якому думка читача стає продовженням матеріалу. В межах захищеного простору підписники можуть напряму звертатися до редакції та авторів, ділитися досвідом, доповнювати контекст – і таким чином брати участь у розумній, відкритій та живій дискусії", – коментує новий формат взаємодії головна редакторка LIGA.net Юлія Банкова.

Коментарі стали логічним продовженням стратегії медіа, яка передбачає розвиток нової екосистеми, де журналістика, аналітика і читач формують цілісний простір думок.

Це ще один крок до глибшої взаємодії з аудиторією, коли медіа не лише надає доступ до інформації, а й створює можливість для тих, хто хоче бути почутими.