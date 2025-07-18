Комментарии с ценностью: LIGA.net создает пространство для взаимодействия с читателями

LIGA.net выходит на новый уровень взаимодействия с читателем. Подписчики теперь могут напрямую обращаться к авторам материалов на сайте

Иллюстрация LIGA.net

На LIGA.net появилась новая возможность – комментировать материалы непосредственно на сайте. Читатели могут задавать вопросы, делиться своим видением и реагировать на события в реальном времени – в формате комментариев. Здесь не спорят ради лайков – здесь формируют смыслы вместе с авторами и другими читателями в формате разумной дискуссии.

Комментарии доступны только пользователям с активной подпиской LIGA PRO. Такой формат позволяет сохранять качество дискуссий, избегать анонимных и манипулятивных обсуждений и создавать пространство для ответственного диалога.

"Это не просто техническое обновление. Это новый уровень взаимодействия, в котором мнение читателя становится продолжением материала. В рамках защищенного пространства подписчики могут напрямую обращаться к редакции и авторам, делиться опытом, дополнять контекст – и таким образом участвовать в разумной, открытой и живой дискуссии", – комментирует новый формат взаимодействия главный редактор LIGA.net Юлия Банковая.

Комментарии стали логическим продолжением стратегии медиа, которая предусматривает развитие новой экосистемы, где журналистика, аналитика и читатель формируют целостное пространство мнений.

Это еще один шаг к более глубокому взаимодействию с аудиторией, когда медиа не только предоставляет доступ к информации, но и создает возможность для тех, кто хочет быть услышанными.