LIGA.net зазнає систематичних спроб злому: видання посилює кіберзахист

Після хвиль DDoS-атак зловмисники змінили тактику і тепер намагаються проникнути у внутрішні системи LIGA.net

Ілюстрація: LIGA.net

Протягом останніх днів команда LIGA.net фіксує серію спроб злому, спрямованих на адміністративну частину сайту.

За словами технічної команди, йдеться не про випадкові спроби, а про скоординовані дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до внутрішніх інструментів керування сайтом. Найчастіше зловмисники намагаються проникнути через сторінки, пов’язані з політичними темами – зокрема через теги на кшталт "Путін". Це може свідчити про спробу скомпрометувати або пошкодити контентну структуру сайту.

"Ми не вперше стикаємося з кібертиском. Команда технічного відділу оперативно реагує на всі підозрілі дії, посилює захист і проводить аудит безпеки", – повідомила CEO Ligamedia, до складу якого належить видання LIGA.net, Наталія Котенева.

Вона наголошує, що жодного несанкціонованого доступу до контенту не відбулося, сайт працює стабільно і безпека читачів не порушена.

"Ми сприймаємо ці атаки як підтвердження того, що незалежна журналістика лишається загрозою для тих, хто боїться правди. Ми продовжуємо працювати стабільно й відкрито", – додала Наталія Котенева.

LIGA.net не вперше стає мішенню кібератак. Раніше команда фіксувала хвилі DDoS-атак після публікацій, що викликали значний суспільний резонанс. Цього разу зловмисники змінили тактику – замість спроб "покласти" сайт, вони намагаються проникнути у внутрішні системи.