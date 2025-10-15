LIGA.net подвергается систематическим попыткам взлома: издание усиливает киберзащиту

После волн DDoS-атак злоумышленники сменили тактику и теперь пытаются проникнуть во внутренние системы LIGA.net

Иллюстрация: LIGA.net

В последние дни команда LIGA.net фиксирует серию попыток взлома, направленных на административную часть сайта.

По словам технической команды, речь идет не о случайных попытках, а о скоординированных действиях, направленных на получение несанкционированного доступа к внутренним инструментам управления сайтом. Чаще всего злоумышленники пытаются проникнуть через страницы, связанные с политическими темами – в частности через теги вроде "Путин". Это может свидетельствовать о попытке скомпрометировать или повредить контентную структуру сайта.

"Мы не впервые сталкиваемся с кибернападением. Команда технического отдела оперативно реагирует на все подозрительные действия, усиливает защиту и проводит аудит безопасности", – сообщила CEO Ligamedia, в состав которого входит издание LIGA.net Наталья Котенева.

Она отмечает, что ни одного несанкционированного доступа к контенту не произошло, сайт работает стабильно, и безопасность читателей не нарушена.

"Мы воспринимаем эти атаки как подтверждение того, что независимая журналистика остается угрозой для тех, кто боится правды. Мы продолжаем работать стабильно и открыто", – добавила Наталья Котенева.

LIGA.net не впервые становится мишенью кибератак. Ранее команда фиксировала волны DDoS-атак после публикаций, вызвавших значительный общественный резонанс. На этот раз злоумышленники изменили тактику – вместо попыток "положить" сайт, они пытаются проникнуть во внутренние системы.