На Сумщині понад дорогами будують "антидронові тунелі". Генштаб показав процес – фото

Натягнута рибальська сітка захищає від FPV-дронів, які ворог активно використовує на фронті, кажуть військові

"Антидронові тунелі" (Фото: Генштаб ЗСУ)

У Сумській області триває будівництво "антидронових тунелів" для захисту військових і цивільних. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України.

Тунелі на прикордонних територіях зводить 47-ма окрема інженерна бригада Сил підтримки ЗСУ. Вони убезпечують транспортні засоби від атак FPV-дронів, які є "найбільшою загрозою" на сучасному полі бою.

У Генштабі пояснили, що "антидронові тунелі" – це спеціально облаштовані конструкції з натягнутих сіток, які дозволяють безпечно переміщати особовий склад, військову техніку, озброєння, поранених, а також цивільні авто. Тунелі створюють бар’єр від дронів-камікадзе.

Найефективніший матеріал для побудови безпечних коридорів є рибальська сітка, адже вони міцна та малопомітна для операторів ворожої техніки. Подібні споруди ще називають "коридорами життя", бо вони служать для зменшення вогневого впливу FPV-дронів.

"Для облаштування укриття з боковим і верхнім захистом необхідна значна кількість сітчастого матеріалу. Об’єм покриття залежить від довжини та розмірів конструкції, тому загальна площа може сягати кількох тисяч квадратних метрів. Враховуючи стандартні параметри сітки, потрібно заготовити чималу кількість погонних метрів", – розповів капітан Віталій Кособуцький.

"Антидронові тунелі" потребують регулярного догляду та підтримки у належному стані. Під час їх зведення працює команда з кількох людей, серед яких є ті, хто спостерігає за повітряним простором.

Наразі військові інженери вже спорудили у прикордонні десятки кілометрів таких коридорів.

"Будівництво антидронових тунелів – ключ до безпеки. З огляду на зростаючу загрозу з боку дронів, такі споруди є критично важливим елементом сучасної оборонної інфраструктури України", – зазначили в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ