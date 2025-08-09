На Сумщине над дорогами строят "антидроновые тоннели". Генштаб показал процесс – фото

Натянутая рыболовная сетка защищает от FPV-дронов, которые враг активно использует на фронте, говорят военные

"Антидронные тоннели" (Фото: Генштаб ВСУ)

В Сумской области продолжается строительство "антидроновых тоннелей" для защиты военных и гражданских. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Тоннели на приграничных территориях возводит 47-я отдельная инженерная бригада Сил поддержки ВСУ. Они защищают транспортные средства от атак FPV-дронов, которые являются "самой большой угрозой" на современном поле боя.

В Генштабе объяснили, что "антидроновые тоннели" – это специально обустроенные конструкции из натянутых сеток, которые позволяют безопасно перемещать личный состав, военную технику, вооружение, раненых, а также гражданские авто. Тоннели создают барьер от дронов-камикадзе.

Самый эффективный материал для построения безопасных коридоров является рыболовная сетка, ведь она прочная и малозаметная для операторов вражеской техники. Подобные сооружения еще называют "коридорами жизни", потому что они служат для уменьшения огневого воздействия FPV-дронов.

"Для обустройства укрытия с боковой и верхней защитой необходимо значительное количество сетчатого материала. Объем покрытия зависит от длины и размеров конструкции, поэтому общая площадь может достигать нескольких тысяч квадратных метров. Учитывая стандартные параметры сетки, нужно заготовить немалое количество погонных метров", – рассказал капитан Виталий Кособуцкий.

"Антидроновые туннели" требуют регулярного ухода и поддержания в надлежащем состоянии. Во время их возведения работает команда из нескольких человек, среди которых есть те, кто наблюдает за воздушным пространством.

Сейчас военные инженеры уже построили в приграничье десятки километров таких коридоров.

"Строительство антидроновых тоннелей – ключ к безопасности. Учитывая растущую угрозу со стороны дронов, такие сооружения являются критически важным элементом современной оборонной инфраструктуры Украины", – отметили в Генштабе.

Фото: Генштаб ВСУ

