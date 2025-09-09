Після удару по Яровій евакуювали вже вісім мешканців, серед них і дитину – фото

Місце атаки у Яровій (Фото: МВС)

Після удару керованою авіабомбою по селищу Ярова у Донецькій області вранці 9 вересня вже евакуйовано вісім осіб, серед них і дитину. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, після удару поліція отримала звернення щодо евакуації мешканців Ярової Лиманської міської громади Краматорського району. Евакуаційні групи поліції"Білі янголи" вже вивезли вісім людей, серед них і семирічна дівчинка. Загалом 9 вересня з цього району евакуювали 22 людини.

Рятувальники на місці загасили пожежу попри загрозу повторного удару, а слідчі поліції зафіксували наслідки й доставили тіла загиблих для експертизи.

"Розпочинається процес ідентифікації з використанням мобільної ДНК-лабораторії ANDE. Працює штаб поліції для звернень рідних. Правоохоронці й рятувальники допомагають транспортувати поранених із мобільних стабпунктів до лікарень", – повідомив Клименко.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС