Від удару по Яровій постраждала працівниця Укрпошти. Пенсії будуть роздавати інакше
Працівниця Укрпошти поранена через удар керованою авіабомбою по селу Ярова у Донецькій області. Компанія змінить процедуру виплат на прифронтових територіях, повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Поранення отримала начальниця відділення Укрпошти Юлія. Водій надав їй оперативну допомогу, жінка в лікарні без загрози життю.
Смілянський зазначив, що від початку повномасштабної війни Укрпошта постійно змінювала процедури безпеки.
"Як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати", – сказав він.
Укрпошта домовилася з військово-цивільною адміністрацією змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб "знайти баланс" між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами. Деталі публічно коментувати не будуть.
- Удень 9 вересня Росія скинула КАБ на чергу за пенсіями у Яровій на Донеччині. Станом на 12:30 було відомо про 21 загиблого і 17 поранених.
- За даними міської військової адміністрації, кількість загиблих згодом зросла до 23, а поранених – до 18. Троє постраждалих у важкому стані, переважна більшість жертв – люди пенсійного віку.
