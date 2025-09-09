Від удару по Яровій постраждала працівниця Укрпошти. Пенсії будуть роздавати інакше

Авто Укрпошти було замасковане під деревами, в компанії не відкидають, що локацію хтось здав

Удар по Яровій (Фото: Нацполіція)

Працівниця Укрпошти поранена через удар керованою авіабомбою по селу Ярова у Донецькій області. Компанія змінить процедуру виплат на прифронтових територіях, повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Поранення отримала начальниця відділення Укрпошти Юлія. Водій надав їй оперативну допомогу, жінка в лікарні без загрози життю.

Смілянський зазначив, що від початку повномасштабної війни Укрпошта постійно змінювала процедури безпеки.

"Як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати", – сказав він.

Укрпошта домовилася з військово-цивільною адміністрацією змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб "знайти баланс" між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами. Деталі публічно коментувати не будуть.

Фото: Нацполіція