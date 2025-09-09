Росія скинула КАБ на людей у Яровій на Донеччині, понад 20 загиблих – відео

Удар стався в момент, коли люди отримували пенсії

Атака по Яровій (Фото: t.me/VadymFilashkin)

Російська армія вдарила авіабомбою по селищу Ярова в Донецькій області. За попередніми даними, загинули понад 20 осіб, повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що станом на 12:30 відомо про загибель 21 людини, стільки ж були поранені.

"Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії – це чистий тероризм", – наголосив він.

Зараз на місці працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада – допомагають постраждалим та встановлюють точні наслідки атаки. Філашкін закликав мешканців Донецької області евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Президент наголосив, що такі удари не мають залишитись без належної реакції світу.

"Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція США, Європи, двадцяти (G20). Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", – сказав він.

Обережно! Відео містить чутливі кадри.