Россия сбросила КАБ на людей в Яровой в Донецкой области, более 20 погибших – видео

Удар произошел в момент, когда люди получали пенсии

Атака по Яровой (Фото: t.me/VadymFilashkin)

Российская армия ударила авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. По предварительным данным, погибли более 20 человек, сообщил президент Владимир Зеленский.

Председатель областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что по состоянию на 12:30 известно о гибели 21 человека, столько же были ранены.

"Россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия – это чистый терроризм", – подчеркнул он.

Сейчас на месте работают спасатели, медики, полиция, местные власти – помогают пострадавшим и устанавливают точные последствия атаки. Филашкин призвал жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Президент подчеркнул, что такие удары не должны остаться без должной реакции мира.

"Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция США, Европы, двадцати (G20). Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", – сказал он.

Осторожно! Видео содержит чувствительные кадры.