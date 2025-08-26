Российский обстрел обесточил шахты Добропольской общины. Под землей остаются 148 горняков
В Донецкой области в результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской общины – 148 горняков остаются под землей. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, вице-президент Всеевропейского объединения профсоюзов Михаил Волынец.
Пока неизвестны другие подробности вражеского обстрела.
В то же время председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин утром 26 августа сообщил, что всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
В Доброполье Криворожской общины повреждены два дома. В Святогоровке Добропольской общины повреждено админздание.
- 11 августа проект DeepState заявил о продвижении оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области. В группировке "Днепр" отметили, что на этом и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию украинской обороны, однако о контроле над территорией речь не идет.
- 12 августа первый корпус Нацгвардии "Азов" сообщил, что его бойцы заняли полосу обороны на Покровском направлении. Генштаб заявил, что резервные силы принимают меры, чтобы остановить продвижение врага.
- 15 августа Зеленский сообщил, что Силы обороны имели успехи на Покровском направлении. Президент заявил, что принято решение об укреплении всех направлений в Донецкой области.
- 16 августа 93 бригада "Холодный Яр" показала кадры зачистки окрестностей Доброполья.
