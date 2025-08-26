Российский обстрел обесточил шахты Добропольской общины. Под землей остаются 148 горняков

Пока неизвестны подробности российского обстрела, в результате которого обесточены шахты Добропольской общины

В Донецкой области в результате российского обстрела обесточены шахты Добропольской общины – 148 горняков остаются под землей. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, вице-президент Всеевропейского объединения профсоюзов Михаил Волынец.

Пока неизвестны другие подробности вражеского обстрела.

В то же время председатель Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин утром 26 августа сообщил, что всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

В Доброполье Криворожской общины повреждены два дома. В Святогоровке Добропольской общины повреждено админздание.