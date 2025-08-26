Російський обстріл знеструмив шахти Добропільської громади. Під землею залишаються 148 гірників
У Донецькій області внаслідок російського обстрілу знеструмлено шахти Добропільської громади – 148 гірників залишаються під землею. Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України, віцепрезидент Всеєвропейського обʼєднання профспілок Михайло Волинець.
Наразі невідомі інші подробиці ворожого удару.
Водночас голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін зранку 26 серпня повідомив, що всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено два будинки. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено адмінбудівлю.
- 11 серпня проєкт DeepState заявив про просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області. В угрупованні "Дніпро" наголосили, що на цьому та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.
- 12 серпня перший корпус Нацгвардії "Азов" повідомив, що його бійці зайняли смугу оборони на Покровському напрямку. Генштаб заявив, що резервні сили вживають заходів, щоб зупинити просування ворога.
- 15 серпня Зеленський повідомив, що Сили оборони мали успіхи на Покровському напрямку. Президент заявив, що ухвалено рішення про зміцнення всіх напрямків у Донецькій області.
- 16 серпня 93 бригада "Холодний Яр" показала кадри зачистки околиць Добропілля.
