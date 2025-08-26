Російський обстріл знеструмив шахти Добропільської громади. Під землею залишаються 148 гірників

Шахта (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Донецькій області внаслідок російського обстрілу знеструмлено шахти Добропільської громади – 148 гірників залишаються під землею. Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України, віцепрезидент Всеєвропейського обʼєднання профспілок Михайло Волинець.

Наразі невідомі інші подробиці ворожого удару.

Водночас голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін зранку 26 серпня повідомив, що всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено два будинки. У Святогорівці Добропільської громади пошкоджено адмінбудівлю.